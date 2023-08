写真:前節はエースの2ゴールで勝利したナポリがホーム開幕戦を迎える

8月27日から29日にかけて、セリエA第2節が行われる。開幕節では前シーズン王者ナポリやUEFAチャンピオンズリーグファイナリストのインテルなどが勝利を収める一方、鎌田大地が移籍したラツィオはレッチェに敗れた。第2節で勢いを得るチームはどこになるのか。



◉注目カード

■ミラン vs トリノ

ミランは開幕節ではオリヴィエ・ジルーや新戦力クリスティアン・プリシッチのゴールでアウェーながらボローニャに勝利。ホーム開幕戦となる今節で連勝を飾り、勢いに乗りたいところ。プリシッチやルベン・ロフタス・チークら新戦力が躍動する中、ジルーや新たに10番を背負ったラファエウ・レオンら既存戦力も存在感を示しており、チーム状態は良好と言えそうだ。

■ユヴェントス vs ボローニャ

ユヴェントスは開幕節で3-0と快勝。ボローニャは直近のシーズンで負けていない得意な相手だけに、連勝が求められる。アドリアン・ラビオやドゥシャン・ヴラホヴィッチには移籍の噂があり、この試合で“退団後”を見越した選手交代をするかどうかも注目だ。ボローニャにとっては開幕節のミラン戦に続いて2試合連続で強豪相手の試合と厳しい戦いは避けられないが、どのようなパフォーマンスを見せるか。

■ラツィオ vs ジェノア

昨シーズン2位のラツィオは、開幕節では不覚を取った。先発出場した鎌田は得点に絡めないまま後半の早い時間帯に交代となったが、チームへの適応が順調であることはうかがわせた。今節はホームゲームとなるだけに、サポーターが納得するようなパフォーマンスと結果を残したいところだ。アルベルト・ジラルディーノ監督が率いるジェノアは強豪との対戦が続く中、シーズン初勝利を目指す。

■ナポリ vs サッスオーロ

連覇を目指すナポリのホーム開幕戦であり、開幕節で完勝していることもあって、熱狂的なことで知られるサポーターの期待値は高まっているはず。その後押しを受けて相手を圧倒する可能性は高いが、その声援が過度なプレッシャーになる可能性もゼロではない。イルビング・ロサーノが開幕節の試合直前に移籍リクエストを出して先発メンバーから外されるなど不穏な動きもあるだけに、集中して試合に臨みたい。

■その他の見どころ

開幕節でドローに終わったローマはアウェーでヴェローナと対戦。シーズン初勝利が待たれる。インテルはカリアリとのアウェーゲーム。開幕節で2ゴールを挙げたエースのラウタロ・マルティネスに依存する部分が大きいだけに、今後に向けて他の得点パターンも確立しておきたいところだ。昇格組のカリアリにとってはシーズン初勝利をかけた戦いとなる。



◉セリエA 第1節 試合日程

8月27日(日)

1:30 フロジノーネ vs アタランタ

1:30 モンツァ vs エンポリ

1:30 エラス・ヴェローナ vs ローマ

3:45 ミラン vs トリノ

8月28日(月)

1:30 ユヴェントス vs ボローニャ

1:30 フィオレンティーナ vs レッチェ

3:45 ラツィオ vs ジェノア

3:45 ナポリ vs サッスオーロ

8月29日(火)

1:30 サレルニターナ vs ウディネーゼ

3:45 カリアリ vs インテル

※時刻はすべて日本時間