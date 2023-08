写真:古橋は3戦連続ゴールなるか

スコティッシュ・プレミアシップは8月26日、27日に第3節の6試合が行われる。昨シーズン王者セルティックが2連勝で首位と早くも全体をリードする展開になりそうだが、ライバルのレンジャーズを始め、その他のチームも追走を目指す。もちろん日本人プレーヤーのパフォーマンスにも注目だ。



◉注目カード

■セルティック vs セント・ジョンストン

開幕2連勝で早くも首位に立っているセルティック。古橋亨梧とマット・オライリーが2試合連続ゴール、デイヴィッド・ターンブルが開幕戦で2ゴールと攻撃は好調で、ホームで迎えるこの試合でもゴールラッシュが期待できる。第2節で途中出場しながら負傷交代した旗手怜央はコンディション面に加えてクラブからの契約延長オファーを拒否するなど多方面で揺れており、この試合に出場するかどうかは不透明。2試合連続出番なしだった岩田智輝にはシーズン初出場を期待したい。

■ロス・カウンティ vs レンジャーズ

レンジャーズは開幕戦でキルマーノックに不覚を取ったが、前節はリヴィングストンを4-0で下し、セルティック追撃態勢を整えつつある。得点源としての期待を受けて獲得したダニーロが開幕戦で途中出場からノーゴール、第2節でも先発フル出場してチャンスを作りながらも再び無得点に終わっており、そろそろ移籍後初ゴールを決めたいところだ。

■ダンディー・ユナイテッド vs ハーツ

田川亨介、小田裕太郎を擁するハーツは開幕節で勝利したものの、第2節はスコアレスドロー。このまま上位争いを続けるためにも再び勝利を収め、勝ち点3を積み重ねたいところだ。日本人プレーヤー2人が得点に絡む活躍も期待したい。

■その他の見どころ

セルティックと同様に開幕戦2連勝を飾ったセント・ミレンはアバディーンとのホームゲーム。2試合ともに1点差ゲームをモノにしており、粘り強い戦いを続けたい。ハイバーニアン vs リヴィングストンはシーズン初勝利をかけた戦い、マザーウェル vs キルマーノックは無敗同士の戦いとなる。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第3節 試合日程

8月26日(土)

20:30 ロス・カウンティ vs レンジャーズ

23:00 セルティック vs セント・ジョンストン

23:00 マザーウェル vs キルマーノック

23:00 ハイバーニアン vs リヴィングストン

8月27日(日)

23:00 セント・ミレン vs アバディーン

23:00 ダンディー・ユナイテッド vs ハーツ

※時刻はすべて日本時間