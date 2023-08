David Ayer hat behauptet, er habe „nichts vorzuweisen“, obwohl er ‚The Fast and the Furious‘ geschrieben habe.

Der 55-jährige Filmemacher trug zum Drehbuch für den ersten Film des hochrangingen Franchises bei – in dem ursprünglich Gary Scott Thompson und Erik Bergquist Entwürfe schrieben, die auf einem Artikel des Vibe-Magazins ‚Racer X‘ basieren –, aber er bestand darauf, dass die Natur Hollywoods bedeutet, dass er die Früchte seiner Arbeit nicht ernten könne.

Im Podcast ‚Real Ones‘ sagte er dem Moderator Jon Bernthal: „Größtes Franchise in Hollywood und ich habe nichts davon. Ich habe nichts vorzuweisen, nichts, wegen der Art und Weise, wie das Geschäft funktioniert.“ Während Thompson und Begquist die Entwürfe schrieben, behauptete Ayer, er habe den Fokus auf die Kultur gelegt, die er in Los Angeles kannte, und dafür gesorgt, dass es im Blockbuster von 2001 mehr Vielfalt gab. Er fügte hinzu: „Als ich das Drehbuch bekam, spielte dieser S*** in New York, es waren alles italienische Kinder. Ich dachte mir: ‚Bro, ich werde das nicht nehmen, es sei denn, ich kann es in L.A. spielen lassen und es so aussehen lassen, wie die Leute, die ich in L.A. kenne.“ Also habe er angefangen, diverse Figuren hineinzuschreiben. Er fügte hinzu: „Und niemand wusste damals etwas über Straßenrennen.“

Das Franchise hat weltweit mehr als 7 Milliarden US-Dollar eingespielt, weitere zehn Filme wurden bereits veröffentlicht und mehr werden folgen. Ayer bestand jedoch darauf, dass „die Erzählung“ darin bestehe, dass er „keinen Sch*** gemacht hat“. Er erklärte: „Es ist, als würden Menschen Narrative kapern, Narrative kontrollieren, Narrative schaffen, um sich selbst zu ermächtigen, oder? Und weil ich immer ein Außenseiter war und weil ich nicht auf die verdammten Partys gehe... Ich gehe nicht zu den Mahlzeiten, ich mache nichts von dem. Die Menschen, die es taten, waren in der Lage, Narrative zu kontrollieren und zu verwalten, weil sie in diesem Teil des Problems sozialisiert sind. Ich war nie in diesem Teil des Problems sozialisiert, also war ich immer dieser dunkle, kreative Typ.“