Pete Davidson hat sich Berichten zufolge von Chase Sui Wonders getrennt.

Der 29-jährige Komiker und die 27-jährige Schauspielerin haben ihre Romanze nach weniger als einem gemeinsamen Jahr beendet.

Ein Insider sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Er ist wieder Single. Er ist unterwegs und es geht ihm wirklich gut.“ Pete, der 2022 an der Seite von Chase in dem Slasher-Film ‚Bodies Bodies Bodies‘ mitspielte, wurde in den letzten Monaten wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung behandelt. Er hat jedoch auch viel Unterstützung von seinen Freunden und seiner Familie erhalten, und es heißt, dass er im Moment in einer guten Verfassung sei. Der Insider teilte mit: „Pete checkt sich oft in die Reha ein, um an diesen Problemen zu arbeiten. Seine Freunde und Familie haben ihn in dieser Zeit unterstützt.“

Pete und Chase begannen 2022 zu daten und die Schauspielerin beschrieb ihre Beziehung zuvor als „sehr heilig“. Sie sagte dem ‚Nylon‘-Magazin: „Wir reden über alles und wir sind sehr offen miteinander über alles und es fühlt sich an, als wäre das, was in unserer Beziehung passiert, sehr heilig.“