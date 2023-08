Dua Lipa glaubt, dass es immer noch „beängstigend ist, eine Frau zu sein“.

Die 28-jährige Popsängerin ist der Meinung, dass Frauen trotz der MeToo-Bewegung weiterhin Bedrohungen in ihrem Alltag ausgesetzt sind.

Im Gespräch mit ‚Vogue France‘ erklärte Dua: „MeToo oder nicht, es ist immer noch beängstigend, eine Frau zu sein und nachts auf dem Heimweg allein eine leere Straße entlang zu gehen. Ich habe so viele Erinnerungen an Zeiten, in denen man seine Schlüssel in der Hand hält, seine Tasche festhält oder so tut, als wäre man am Telefon ... Ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird.“

Der preisgekrönte Star glaubt aber, dass die Dinge im Großen und Ganzen in die richtige Richtung tendieren. Dua besteht jedoch auch darauf, dass „noch viel Arbeit vor uns liegt“. Der in London geborene Star, der sich oft zu sozialen und politischen Themen äußert, erklärte: „Ich fühle mich so viel solidarischer für das, was Frauen durchmachen. Die Jungs hören mehr zu. Vielleicht haben sie einfach Angst davor, eines Tages selbst angeklagt zu werden, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Menschen erkennen, dass diese Herrschaftsstrukturen schon seit Ewigkeiten bestehen. Und diese Erkenntnis kann Dinge verändern. Es geht also in die richtige Richtung, aber es gibt noch viel zu tun.“