Heidi Klum hat Gerüchte, dass sie nur 900 Kalorien pro Tag zu sich nehme, als „verrückt“ zurückgewiesen.

Immer wieder wurde berichtet, dass das 50-jährige Supermodel von einer so kleinen Menge Nahrung lebe, um ihre schlanke Figur zu erhalten. Deshalb empfand es Heidi nun als nötig, sich zu diesem Thema zu äußern. Sie will damit verhindern, dass Fans versuchen, eine solche „unmögliche“ Diät nachzuahmen.

Gegenüber ‚ExtraTV‘ sagte die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Mama: „Das stimmt zu 100% nicht. Ich weiß nicht einmal, woher das kommt. Und deshalb musste ich einschreiten und etwas sagen. Die Leute schreiben die ganze Zeit Dinge über dich. Und meistens stimmt das nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass es um die Gesundheit anderer Menschen geht, dann habe ich das Gefühl, dass ich eingreifen muss. Ich habe meine Kalorien nie gezählt. Ich musste es nie, ich kann irgendwie essen, was ich will. Ich ernähre mich seit vielen, vielen Jahren richtig. Ich habe das Gefühl, dass es nur um die richtigen Entscheidungen geht und ich weiß, was für meinen Körper richtig und was falsch ist. Aber zu sagen, dass ich nur 900 Kalorien am Tag zu mir nehme, ist total verrückt.“

Die ‚America‘s Got Talent‘-Jurorin fügte hinzu, dass es „unfair“ gegenüber denjenigen sei, die die falschen Gerüchte lesen, weil es definitiv ungesund sei, jeden Tag so wenig Kalorien zu essen. Auch sie selbst würde mit so wenig Nahrung nicht klarkommen. Sie fügte hinzu: „Ich bin 1,75 Meter groß, wie soll das überhaupt gehen? Ich habe das Gefühl, dass es unfair gegenüber all den Leuten ist, die dies lesen, die mir folgen oder möglicherweise wie ich aussehen wollen. Und dann essen sie nur 900 Kalorien am Tag, was für die meisten Menschen ungesund ist. Ich habe also das Gefühl, dass ich einschreiten und etwas sagen muss.“