Claire Richards redet ständig mit ihren Steps-Bandkollegen darüber, was als nächstes zu tun ist.

Die 46-jährige Sängerin ist Teil der Popgruppe der 1990er-Jahre, zu der auch Faye Tozer, Lee Latchford-Evans, Lisa Scott-Lee und Ian „H“ Watkins gehören. Die Band hat in ihrer Karriere eine Reihe von Hit-Alben und ausverkauften Arena-Tourneen genossen und jetzt ihr zweites Soloalbum nach ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2017, das den Titel ‚Euphoria‘ trägt, veröffentlicht.

Die Sängerin deutete aber an, dass die Fans nicht zu lange warten müssen, bis die ‚Tragedy‘-Hitmacher wieder auf der Bildfläche erscheinen werden. Sie erzählte gegenüber der Londoner Nachrichtenagentur BANG Showbiz exklusiv: „Wir haben keine festen Pläne für irgendetwas. Ich denke, weil wir Ende letzten Jahres gesagt haben, dass wir eine kleine Pause einlegen werden. Und wir haben Brighton Pride gemacht, also fühlt es sich fast so an, als hätten wir keine gehabt! Und natürlich habe ich das Album und hoffe, dass ich nächstes Jahr damit verbringen werde, mehr Solo-Sachen zu machen. Wahrscheinlich werden wir gegen Ende nächsten Jahres anfangen, darüber zu sprechen, was wir tun werden. Aber ja, wir reden immer miteinander und kommen auf Ideen und Dinge, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht allzu lange dauern wird.“

Außerdem hat die ‚One For Sorrow‘-Sängerin – die 2019 mit ihrem Debüt-Soloalbum ‚My Wildest Dreams‘ die Top 10 erreichte – nun eine Cover-Sammlung von Tracks veröffentlicht, die ursprünglich von ihren eigenen Musikidolen wie Karen Carpenter und Celine Dion aufgenommen wurden. Sie erklärt, wie diese Künstlerinnen die Art von Sängerin beeinflussten, die sie selbst geworden ist. Sie sagte: „Die Idee dazu entstand aus einem Gespräch mit [Produzent] Steve Anderson darüber, wie ich dazu kam, so zu singen, wie ich es tue. Ich habe nicht so angefangen. Ich war sehr Musiktheater und ein bisschen wie Julie Andrews, sehr gut gesprochen und jedes Wort wurde richtig ausgesprochen, und es war überhaupt kein Pop. Und dann entdeckte ich Karen Carpenter und entdeckte diese Stimmen, die Geschichten erzählten. Bei Musiktheaterliedern erzählst du eine Geschichte durch Lieder, aber ich denke, in der Popmusik gibt es nicht viele Leute, die einen Song so vortragen können, dass du jedes einzelne Wort, das sie sagen, glauben kannst. Leute wie Karen Carpenter, Whitney Houston und Celine.“