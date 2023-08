Verena Kerth äußert sich zu den Prügelvorwürfen.

Die Radiomoderatorin und ihr Verlobter Marc Terenzi machten zuletzt regelmäßig mich Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Zumeist ging es dabei um heftige Streits unter Alkoholeinfluss. Erst vor wenigen Tagen soll das Paar in einem Hamburger Hotel wieder einmal handgreiflich geworden sein, weshalb schlussendlich sogar die Polizei anrücken musste. Wie unter anderem ‚BILD‘ berichtete, soll Verena dabei sogar Brand- und Schürfverletzungen davon getragen haben. Doch was sagt die 42-Jährige selbst zu den Vorwürfen? „Selbstverständlich ist es von unserer Seite nicht in Ordnung, uns in einem Hotelzimmer so laut zu streiten, dass die Polizei von den Mitarbeitern gerufen wird“, erklärt sie in einem aktuellen Interview mit ‚BILD‘. Es sei ihr jedoch wichtig zu betonen, dass „keine Dritten in Mitleidenschaft gezogen“ wurden. Alle Rechnungen seien beglichen worden und niemand habe sich im alkoholisierten Zustand ins Auto gesetzt.

Gemeinsam mit Marc wolle Verena daran arbeiten, ihre Beziehungsprobleme in den Griff zu bekommen. „Klar ist, dass so ein Vorfall wie in Hamburg einfach falsch war und wir ernsthaft daran arbeiten werden, dass so was nie wieder vorkommt“, erklärt sie weiter. Auf eine Sache könne Verena derweil jedoch gut verzichten: gut gemeinte Ratschläge von Menschen, die sie nicht wirklich kennen.