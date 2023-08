Cher fängt mit ihrem Biopic von vorne an, weil es "nicht funktioniert hat".

Die 77-jährige Pop-Ikone hat zwei Jahre lang an einem Film gearbeitet, der auf ihrem Leben basiert, doch das Projekt wurde nun abgebrochen. Sie wolle einige Änderungen vornehmen, um sicherzustellen, dass der Film genau so ist, wie sie ihn haben will.

Gegenüber ‘The Hollywood Reporter’ sagte sie: "Wir fangen sozusagen von vorne an. Es hat einfach nicht funktioniert, und wir mussten einige Dinge anpassen.” Der Film wird sich jedoch weiter verzögern, da die Arbeit erst nach den Streiks der Autoren- und Schauspielergewerkschaften, die Hollywood zum Stillstand gebracht haben, wieder aufgenommen werden kann. Cher fügte hinzu: "Wir werden [bis nach den Streiks] warten müssen. Ich werde mich nicht gegen meine Leute stellen." Auf die Frage, ob es sich bei dem Film um ein "Jukebox-Musical" handeln wird, das ihre Hits präsentiert, betonte Cher, dass sie sich noch nicht entschieden habe, in welche Richtung sie gehen wolle. "Ich kann mich nie entscheiden, was ich machen will. Die Sache mit meinem Leben ist, dass es zu viel ist. Es ist schwer, es zu erfassen und all die Dinge, die ich getan habe. Es ist also wirklich eine ganze Menge. Das größte Problem ist der Versuch, die Geschichte in einen vernünftigen Zeitraum zu bringen”, so die Musikerin.

Cher bestätigte zuvor, dass sie an dem Biopic zusammen mit den Produzenten Judy Craymer und Gary Goetzman arbeitet - dem Team hinter dem ABBA-Filmmusical ‘Mamma Mia!’ von 2008 und der Fortsetzung ‘Mamma Mia! Here We Go Again’, in dem die Sängerin in einer Nebenrolle zu sehen war.