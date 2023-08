Der The Killers-Frontmann Brandon Flowers hat das neue Album der Band verworfen.

In der vergangenen Woche präsentierten die Musiker ihre neue Single 'Your Side Of Town', die ihre erste neue Musik seit dem Song 'Boy' aus dem Jahr 2022 ist.

Der 42-jährige Sänger Flowers und der Schlagzeuger der Band, Ronnie Vannucci Jr., waren für Sessions mit den Produzenten Stuart Price und Shawn Everett im Aufnahmestudio, wobei Brandon aber beschloss, die neuen Songs nicht zu verwenden. In einem Interview mit der 'The Sunday Times'-Zeitung verriet Brandon: „Nach der Hälfte der Aufnahmen wurde mir klar: ,Das kann ich nicht machen.' Das ist nicht die Art von Album … Ich glaube nicht, dass wir weiterhin diese Art von Musik machen werden." Der 'Mr. Brightside'-Hitmacher plane stattdessen, sich vom 'Hot Fuss'-Sound der Band von 2004 zu lösen. „Ich bin so stolz auf 'Hot Fuss', wie man es nur sein könnte, für etwas, das man gemacht hat, als man 20 war, aber ich bin nicht mehr 20. Also denke ich über die nächste Phase meines Lebens nach. Es ist ein Konflikt. Die Frage ist einfach: Ab wann soll ich diese Änderung vornehmen? Wer in der Band möchte das auch tun?“ Am Wochenende waren The Killers als Headliner beim Reading and Leeds Festival aufgetreten, wo sie unter anderem ihre Hits 'When You Were Young', 'Runaways', 'All These Things That I've Done' und 'Human' spielten.