写真:前節、シティはロドリの決勝ゴールで3連勝とした

日本時間9月2日から4日にかけてプレミアリーグ第4節が行われる。指揮官不在を物ともせず3連勝で首位に立ったマンチェスター・シティは連勝をどこまで伸ばせるか。好調のトッテナム、遠藤航が奮闘を見せるリヴァプールの戦いぶりにも注目だ。三笘薫を擁するブライトンは、連敗阻止に向けた重要な一戦に挑む。



◉注目カード

■マンチェスター・シティ vs フラム

唯一の開幕3連勝を飾り、早くも単独首位に立ったマンチェスター・シティ。腰の手術を受けたジョゼップ・グアルディオラ監督は引き続き療養中だが、その影響は感じさせない。3試合で3ゴールのアーリン・ハーランドはもちろん注目だが、前節シェフィールド・ユナイテッド戦でベンチ入りしながら新天地デビューとならなかったジェレミー・ドクも期待の存在。ピッチに立った場合はどのポジションを務め、どのようなプレーを見せるのか。

■アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッド

今節、最大とも言える注目カード。マンチェスター・ユナイテッドは前節、劇的な逆転勝利を飾ったが、アーセナルを相手にその勢いを持続したいところ。新戦力ラスムス・ホイルンドにも新天地デビューの期待がかかる。逆にアーセナルは前節、試合終盤に追いつかれて引き分けに終わっており、2試合連続で勝利を逃すのは避けたいところ。前節、試合終了間際に復帰を果たしたガブリエウ・ジェズスや、第2節の退場処分により出場停止だった冨安健洋の起用法にも注目したい。

■ブライトン vs ニューカッスル

ブライトンは難敵ニューカッスルをホームに迎えての一戦となる。両チームともに攻撃的なスタイルが特徴なだけに、見応えのある試合に期待したいところだ。ブライトンは前節ではウェストハムに敗れたものの、内容では相手を上回り、三笘薫も好調ぶりを見せた。今節は内容の良さを勝利につなげたい。ニューカッスルは前節、退場者を出して1人少なくなったリヴァプールに逆転負けを喫しており、連敗は避けたいところだ。

■リヴァプール vs アストンヴィラ

2試合連続で退場者を出しながらも連勝を飾ったリヴァプール。サウジアラビア行きの噂があるモハメド・サラーの去就は引き続き不透明だが、ダルウィン・ヌニェスが2ゴールと本領発揮の兆しを見せているのは明るい話題。前節、退場となったフィルジル・ファン・ダイクが不在の中でどう守るか。過去2戦、中盤で難しいかじ取りを強いられた遠藤航のプレーぶりにも注目だ。アストンヴィラは3試合で8得点6失点。攻撃陣は好調だが、守備を改善させたい。

■その他の見どころ

連勝中のトッテナムは3連敗中のバーンリーとアウェーで対戦。確実に勝利を収めたい一戦となる。リーグ戦ではいまだノーゴールのリシャルリソンは、8月29日のリーグカップ戦では得点を挙げている。リーグ戦での初ゴールにも期待したいところ。チェルシーはノッティンガム・フォレストとのホームゲーム。前節2ゴールのラヒーム・スターリングには連続ゴールの期待がかかる。



◉プレミアリーグ 第3節 試合日程

9月2日(土)

4:00 ルートン・タウン vs ウェストハム

20:30 シェフィールド・ユナイテッド vs エヴァートン

23:00 マンチェスター・シティ vs フラム

23:00 チェルシー vs ノッティンガム・フォレスト

23:00 バーンリー vs トッテナム

23:00 ブレントフォード vs ボーンマス

9月3日(日)

1:30 ブライトン vs ニューカッスル

22:00 クリスタルパレス vs ウルブス

22:00 リヴァプール vs アストンヴィラ

9月4日(月)

0:30 アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッド

※時刻はすべて日本時間