写真:ここまで3戦2ゴールの古橋

スコティッシュ・プレミアシップは9月2日、3日に第4節の6試合が行われる。今節はレンジャーズとセルティックの「オールドファーム・ダービー」が行われる。古橋亨梧ら日本人プレーヤーはどのようなパフォーマンスを見せるのか。



◉注目カード

■レンジャーズ vs セルティック

公式戦通算437回目となる「オールドファーム・ダービー」。昨シーズンはリーグ戦やリーグカップ戦などで合計6回対戦し、セルティックが4勝1分け1敗と大きく勝ち越した。今シーズンのリーグ戦では、レンジャーズは開幕節こそ落としたものの、第2節、第3節はいずれも完封勝利を飾っている。2連勝の後、ホームでセント・ジョンストンにスコアレスドローに終わったセルティックよりもチーム状態はいいかもしれない。懸念があるとすれば、消化試合数の多さに伴うコンディション調整の面だ。開幕以降、リーグ戦の3試合しか戦っていないセルティックに対し、レンジャーズはUEFAチャンピオンズリーグ予選も戦っており、この試合は8月29日のCL4次予選PSV戦からの連戦となる。セルティックはライバルに勝利し、前節ドローで巻き起こった批判を一掃したいところ。昨シーズンの6試合で3ゴールを挙げた古橋亨梧には大きな期待がかかるところであり、前線からのプレスやチャンスメークで存在感を放つ前田大然にも活躍が求められる。

■ハーツ vs マザーウェル

田川亨介、小田裕太郎を擁するハーツはホームでマザーウェルと対戦する。こちらはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグの予選を戦っており、8月30日の4次予選PAOK戦からの連戦となる。日本人選手2人はリーグ戦でゴールを奪えていないため、そろそろ初ゴールが欲しいところだ。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第3節 試合日程

9月2日(土)

23:00 キルマーノック vs ロス・カウンティ

23:00 リヴィングストン vs セント・ミレン

23:00 セント・ジョンストン vs ダンディー・ユナイテッド

9月3日(日)

20:00 レンジャーズ vs セルティック

23:00 ハーツ vs マザーウェル

23:00 アバディーン vs ハイバーニアン