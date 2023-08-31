島根県警によると、３１日午前７時４０分ごろ、出雲市今市町で児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪頭頂部薄め、白色と青色ストライプ柄シャツ、灰色ズボン、サングラス）

■実行者の言動や状況

・児童に声をかけた。

・「家の倉庫にいいカバンがいっぱいあるから見に来ない？」

■現場付近の施設

・出雲市駅［ＪＲ］、電鉄出雲市駅［一畑電車］、出雲科学館パークタウン前駅［一畑電車］、出雲市役所、今市小学校など