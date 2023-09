Anderson Cooper will den Moment vergessen, als Madonna ihn auf der Bühne schlug, während sie ihn bei einem ihrer Konzerte im Jahr 2015 aus der Menge zerrte.

Der 56-jährige Moderator gab zu, dass er immer noch „gedemütigt“ sei, von der Queen of Pop (65) im Barclays Center in Brooklyn geschlagen und besprungen zu werden. Es machte ihn auch fassungslos, als die Sängerin ihm während ihrer Darbietung von ‚Unapologetic B****‘ vor 18.000 jubelnden Fans eine Banane reichte.

Er erzählte in Kelly Ripas Podcast ‚Let‘s Talk off Camera‘: „Ich wusste nicht, was zur Hölle los war. Ich war schrecklich. Ich habe fürchterlich getanzt. Es war demütigend. Ich öffne die Banane und fange an, sie zu schälen und zu essen. Und dann fange ich plötzlich an, mit diesem kleinen elektronischen Aufzug nach unten zu steigen und verschwinde von der Bühne, während ich diese Banane esse. Bis heute weiß ich nicht, was passiert ist.“

Madonna bezog sich auf die unbeholfene Reaktion ihres alten Freundes Anderson auf ihre Tanzbewegungen während einer Folge von ‚Live with Kelly and Ryan‘ im Dezember 2017 und sagte ihm in der Show: „Ich möchte über etwas sprechen, bei dem du nicht gut warst. Ich habe mit dir in Nachtclubs getanzt und du warst sehr frei und cool. Und als du dann auf die Bühne kamst, dachte ich: ‚Wer ist dieser Typ?‘“ Anderson antwortete auf ihre Hänselei: „Es ist eine Sache, mit dir in einem Nachtclub zu tanzen – es ist intim und so. Aber im Barclays Center mit all diesen Leuten... Du hast nicht nur mit mir getanzt, du hast mich gebeugt, du hast mich geohrfeigt, du hast mir etwas anderes angetan und dann hast du mir eine Banane gereicht.“