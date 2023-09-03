◇相良村役場（午前10時～正午）
◇五木村保健福祉総合センター（午後2時～同4時）
◇熊本市熊本地方合同庁舎（午前9時半～同11時・午後0時10分～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA・熊本信用組合（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「心配です」
B型「心配です」
AB型「安心です」
＝8月31日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇相良村役場（午前10時～正午）
◇五木村保健福祉総合センター（午後2時～同4時）
◇熊本市熊本地方合同庁舎（午前9時半～同11時・午後0時10分～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA・熊本信用組合（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「心配です」
B型「心配です」
AB型「安心です」
＝8月31日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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