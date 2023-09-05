◇多良木町多目的研修センター・多良木婦人会（午前9時～同11時半）
◇同公立多良木病院・同（午後1時15分～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「心配です」
B型「心配です」
AB型「安心です」
＝8月31日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇多良木町多目的研修センター・多良木婦人会（午前9時～同11時半）
◇同公立多良木病院・同（午後1時15分～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「心配です」
B型「心配です」
AB型「安心です」
＝8月31日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
© 株式会社熊本日日新聞社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら