Drew Barrymores Stalker wird per Haftbefehl gesucht.

Der 43-jährige Chad Michael Busto wurde vor kurzem mit einem GPS-Tracker ausgestattet, nachdem er die Hollywoodschauspielerin mehrfach belästigt hatte. Zuvor war Gusto zeitweise in Polizeigewahrsam genommen worden, als er versucht hatte, Barrymore in ihrem Haus in Long Island auszusuchen. Nur wenige Tage zuvor musste die ‚Drei Engel für Charlie‘-Darstellerin in New York City von der Bühne gezerrt werden, als der Stalker überraschend bei einer Veranstaltung mit ihr auftauchte. Wie jetzt unter anderem die amerikanische Klatschseite TMZ berichtet, wird Busto derzeit per Haftbefehl gesucht, da er einen gerichtlich angeordneten Termin zur Anpassung seines GPS-Trackers ignorierte.

Wie TMZ weiter schreibt, ist der Stalker in der Vergangenheit bereits häufiger durch kriminelle Aktivitäten in Erscheinung getreten. Als er Drew bei ihrem Auftritt in New York störte, soll er laut Berichten der ‚New York Post‘ gerufen haben: „Du weißt, wer ich bin! Ich muss dich irgendwann sehen, wenn du in New York bist!“ Ein Bekannter der Filmdarstellerin verriet derweil in einem Interview, dass es Drew den Umständen entsprechend gut gehe: „Drew fühlt sich gut, sie fühlt sich sicher und auch in dem Moment, obwohl alles so schnell ging, war sie okay und hat sich nicht deswegen gestresst. Sie hat das ganze hinter sich gelassen.“