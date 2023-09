Emma Thompson könnte schon bald nach Italien auswandern.

Die legendäre Schauspielerin verriet in einem Interview, dass sie schon seit ihrer Kindheit vom Leben in dem südeuropäischen Land träume. Jetzt scheint Thompson ihren Kindheitstraum endgültig in Angriff zu nehmen. Die ‚Tatsächlich Liebe‘-Darstellerin mietete vor kurzem ein Anwesen in Venedig, in dem sie einige Monate bleiben kann, bevor sie eine eigene Wohnung für sich gefunden hat. Die ‚Eden Confidential‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚Daily Mail‘ zitiert Emma: „Seit ich ein Kind war habe ich davon geträumt, an einem magischen Ort wie Venedig zu leben. Jetzt habe ich meinen Traum in die Tat umgesetzt. Ich habe ein Haus in der Stadt bezogen und wann immer ich kann, verbringe ich zwei oder drei Monate dort. Und währenddessen lerne ich Italienisch, denn ich möchte die Sprache so gut wie möglich verstehen und sprechen.“

Offiziell hat Thompson ihren Lebensmittelpunkt noch immer in London, um sich um ihre pflegebedürftige Mutter zu kümmern. Schon bald will die ‚Sinn und Sinnlichkeit‘-Darstellerin jedoch ein ganzes Jahr durchgehend in Venedig verbringen. „Ich lebe noch immer in London, in derselben Straße wie meine Kinder und meine Mutter, die 91 Jahre alt ist und mich braucht. Aber mein größter Wunsch ist es, mich ein ganzes Jahr lang in Venedig niederzulassen“, verriet Thompson weiter.