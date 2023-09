Chloë Sevigny erinnert sich an ihre wilde Jugend in den 90ern zurück.

Die US-amerikanische Schauspielerin würde ihre Teenagerjahre um nichts in der Welt tauschen wollen – auch, wenn diese von jeder Menge Alkohol begleitet waren. „Es war ein Gefühl der Gesetzlosigkeit und Freiheit, besonders in New York City. Wir hingen in Parks ab wie in den Filmen, tranken über einen Liter [Alkohol] und gerieten in Schwierigkeiten“, erzählt Chloë gegenüber dem ‚Interview‘-Magazin.

Die Atmosphäre in der Gruppe sei sehr „gemeinschaftlich“ gewesen. „Es war sehr einfach, Leute zu treffen. Ich weiß, dass es heute Online-Treffen gibt, aber es fühlte sich so an, als würde man einfach an Orten herumhängen und neue Freunde finden. Dieses Gefühl der Freiheit und Gesetzlosigkeit vermisse ich“, gesteht das Model. „Aber ich denke, das gehört einfach dazu, wenn man jung ist, vor allem, wenn man auf alternative Lebensstile steht."

Trotzdem räumt Chloë ein: „Ich kann skaten, aber ich würde nie sagen, dass ich ein Skater-Girl bin. Ich war eher eine Skate-Betty, oder wie man das nennt. Ich hing gerne mit Skater-Jungs ab, weil ich sie anregend fand.“