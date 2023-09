Amira Pocher musste sich einer Operation am Fuß unterziehen.

Die Podcasterin scheint derzeit so einige Baustellen in ihrem Leben zu haben. Nachdem sie und ihr Ehemann Oliver Pocher erst vor kurzem im gemeinsamen Podcast ‚Die Pochers‘ offiziell ihre Trennung bekannt gaben, verriet die zweifache Mutter jetzt auf Instagram, dass sie sich für einen Eingriff am Fuß unters Messer legen musste. Für die Operation begab sich Amira nach Bergisch-Gladbach, mehr will sie über die medizinische Behandlung jedoch bisher noch nicht preisgeben. „Ich hatte einen kleinen Eingriff an meinem Fuß“, erzählt die 30-Jährige in einer aktuellen Instagram-Story, „erzähl’ ich euch dann bald!“ Für Amiras Verschwiegenheit scheint es jedoch einen guten Grund zu geben. „Ich hab jetzt einfach keine Lust. Das würde dann wieder breitgetreten werden“, zitiert die BUNTE sie.

Um einen besonders schweren Eingriff scheint es sich bei der OP am Fuß demnach nicht gehandelt zu haben, dennoch wird die Influencerin noch einige Zeit lang eingeschränkt sein. Vier Wochen lang dürfe sie keinen Sport machen, verrät Amira in ihrer Instagram-Story weiter und kommentiert: „Ich weiß, es gibt schlimmeres, aber was soll ich denn jetzt vier Wochen machen?“