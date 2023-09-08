気象庁によると、8日18:28頃、宮城県沖を震源とするM5.5の地震があり、岩手県花巻市・一関市、宮城県気仙沼市で震度4の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：9月8日18:28頃n ・震源地 ：宮城県沖(北緯38.9度、東経142.1度)n ・震源の深さ：約50kmn ・地震の規模：M5.5(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：岩手県内陸南部、宮城県北部n ・震度3 ：岩手県沿岸北部、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、宮城県中部、青森県三八上北n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・岩手県 ：花巻市、一関市n ・宮城県 ：気仙沼市n 【震度3】n ・岩手県 ：北上市、遠野市、奥州市、平泉町、宮古市、山田町、普代村、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、盛岡市、滝沢市、矢巾町、一戸町n ・宮城県 ：登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、南三陸町、石巻市n ・青森県 ：八戸市、階上町