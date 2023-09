Olivia Rodrigo teilt anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums emotionale Zeilen mit den Fans.

Die 20-jährige Sängerin und Schauspielerin hat am heutigen Freitag (8. September) mit ‚GUTS‘ den Nachfolger ihres Debütalbums ‚Sour‘ aus dem Jahr 2021 herausgebracht. In einem Tagebucheintrag, der online veröffentlicht wurde, bedankt sich die Musikerin für die Unterstützung ihrer Fans und ihres Teams.

„Ich fühle so viele Gefühle. Ich bin aufgeregt, nervös, stolz, aber vor allem bin ich so dankbar“, schreibt die ‚vampire‘-Interpretin. „Ich bin dankbar für jeden in meinem Team, der an mich glaubt und mich so unerschütterlich unterstützt. Ich bin so unendlich dankbar für alle, die mich in den letzten Jahren so großzügig unterstützt haben. Vielen Dank an alle, die zugehört und gestreamt haben und so nett waren. Ich verdanke euch so viel und ich hoffe wirklich, dass ihr diese neuen Songs mögt."

Wie die Chartstürmerin kürzlich verriet, fiel ihr der Titel für ‚GUTS' bereits „vor ein paar Jahren" ein. „Ich bin so aufgeregt, dass ‚Guts' so bald herauskommt. Ich habe mir den Namen schon vor ein paar Jahren ausgedacht, sogar noch bevor ‚Sour' herauskam, ich mochte das Wort einfach sehr, wie es geschrieben aussieht“, erklärte sie im Gespräch mit ‚Hits Radio‘. „Mir gefällt, wie es klingt und dass es so viele Bedeutungen hat.“