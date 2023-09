Keane sprechen über die Veröffentlichung ihres Debütalbums.

Die Pop-Rock-Band - bestehend aus Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes und Jesse Quin - brachte 2004 die Platte ‚Hopes and Fears‘ heraus, die ihr den großen Durchbruch bescherte. Darauf enthalten waren Songs wie ‚Somewhere Only We Know‘. Wie Frontmann Tom jetzt verrät, hatten die Jungs zu Beginn keine Ahnung, dass sie damit einen Hit landen würden.

„Wir wussten nicht wirklich, wie das alles funktionieren sollte - wir waren nur drei Kids aus einer kleinen Stadt mitten im Nirgendwo, also hatten wir nicht viele Bezugspunkte. Wir wussten nicht wirklich, was wir taten“, gesteht er im Gespräch mit ‚NME‘.

Das Debütalbum der Band wird am 10. Mai 2024 neu aufgelegt - zwei Jahrzehnte nach der ursprünglichen Veröffentlichung. „Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten 20 Jahren eine ganze Menge erlebt habe“, fügt der Sänger hinzu. „Für mich fühlt es sich tatsächlich so an, als wäre es schon ziemlich lange her. Die Veröffentlichung dieses Albums war der Punkt, an dem sich unser aller Leben dramatisch verändert hat, und es fühlt sich wie eine Zeitmarke an, nach der so viel Gutes und Schlechtes passiert ist. Es bleibt sehr deutlich in der Erinnerung haften."

Bevor sie ihr Debütalbum veröffentlichten, traten Keane jahrelang in verschiedenen britischen Städten auf. Im Nachhinein ist Tom der Meinung, dass es „genau richtig“ war, erst sechs Jahre nach dem ersten Band-Auftritt ein Album herauszubringen. „Wir mussten lernen, was wir als Musiker am besten können, und wir mussten lernen, wie man Songs schreibt. Meine Stimme hat sich in dieser Zeit sehr entwickelt. Es war ein langer und ziemlich langsamer Lernprozess“, schildert der Musiker.