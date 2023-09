Drew Barrymore bringt ihre TV-Talkshow inmitten der anhaltenden Streiks in Hollywood ohne Autoren zurück auf den Bildschirm.

Die US-Unterhaltungsindustrie wurde aufgrund von Streiks der Autorengewerkschaft Writers Guild of America und der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA über Themen wie Bezahlung und Arbeitsbedingungen zum Stillstand gebracht. Das hat viele Filme und Fernsehserien gezwungen, die Produktion einzustellen, wobei die Mehrheit der amerikanischen Talkshows während des Streiks auf Eis gelegt wurde. ‚The Drew Barrymore Show‘ ist seit April aufgrund einer Unterbrechung des Zeitplans nicht mehr auf Sendung, aber die ‚ET‘-Darstellerin hat jetzt verraten, dass sie das Format nur wenige Wochen nach ihrem Rücktritt als Moderatorin der MTV Movie and TV Awards wieder ins Fernsehen bringt, um ihre Unterstützung für den Streik zu zeigen.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb Drew: „Ich habe mich entschieden, die MTV-, Film- und Fernsehpreise zu verlassen, weil ich die Moderatorin war und es einen direkten Konflikt mit dem gab, womit sich der Streik befasste, nämlich Studios, Streaming, Film und Fernsehen. Es war auch in der ersten Woche des Streiks, und so tat ich, was ich damals für angemessen hielt, um mich mit den Autoren zu solidarisieren. Und um es klar zu sagen, unsere Talkshow endete tatsächlich am 20. April, so dass wir die Show nie canceln mussten.“ Jetzt will sie die Dinge wieder ändern und ihre Talkshow als Plattform für die Streikenden nutzen. „Ich treffe jedoch auch die Entscheidung, zum ersten Mal in diesem Streik für unsere Show zurückzukommen, auf der zwar mein Name steht, die aber größer ist als ich.“

Drew bestand darauf, dass die Show den Streikrichtlinien entsprechen werde, und fügte hinzu: „Ich stehe zu dieser Entscheidung. Wir verpflichten uns, nicht über Film und Fernsehen zu diskutieren oder zu werben, die in irgendeiner Form angegriffen werden. Wir sind live in einer globalen Pandemie gestartet. Unsere Show wurde für sensible Zeiten entwickelt und funktioniert nur durch das, was die reale Welt in Echtzeit durchmacht. Ich möchte da sein, um das zu vermitteln, was Autoren so gut können, nämlich uns zusammenzubringen oder uns zu helfen, der menschlichen Erfahrung einen Sinn zu geben. Ich hoffe auf eine baldige Lösung für alle.“