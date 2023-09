写真:ここまで唯一の全勝と今季もリーグを牽引するシティ。その勢いはどこまで続くか

9月16日から18日にかけてプレミアリーグ第5節が行われる。インターナショナルブレイク明けは選手のコンディショニングに苦心したり、ケガ人が発生したりするチームが多く、上位勢としても油断はできない。不振のチームはこの中断期間でどこまで立て直しているか。



◉注目カード

■ウルブス vs リヴァプール

開幕戦で引き分けた後、3連勝を飾ったリヴァプールはウルブスとのアウェーゲームを迎える。フィルジル・ファン・ダイクの出場停止処分はこの試合まで延長されることが決まっており、守備の要を欠く中での戦いを強いられる。日本代表vsドイツ代表の試合で存在感を見せた遠藤航や、新戦力ライアン・フラーフェンベルフの起用法にも注目だ。ウルブスはマンチェスター・シティに移籍したマテウス・ヌネスが抜けた穴をどう埋めるか。

■マンチェスター・ユナイテッド vs ブライトン

マンチェスター・ユナイテッドは2勝2敗と調子に乗り切れないうえ、アントニーがスキャンダルの影響で離脱し、ジェイドン・サンチョとエリック・テン・ハフ監督の確執も伝えられるなど複数の問題に直面している。ブライトンは前節でニューカッスルに快勝したが、この試合でハットトリックを達成したエヴァン・ファーガソンはヒザの負傷で代表招集を辞退しており、この試合への出場も微妙な状態。新戦力アンス・ファティのデビューに期待がかかる一方、過去の対戦時にハイレベルな攻防を見せた三笘薫とアーロン・ワン・ビサカのマッチアップにも注目だ。

■ウェストハム vs マンチェスター・シティ

3勝1分けのウェストハムと4連勝中のマンチェスター・シティという無敗チーム同士の一戦。ウェストハムは2015-16シーズンの第6節を最後にリーグ戦でマンチェスター・シティから勝利を挙げられていない。その苦手意識を払拭できるか。マンチェスター・シティは8月下旬に腰の手術を行ったジョゼップ・グアルディオラ監督がこの試合から復帰する予定。開幕から欠場が続いていたジョン・ストーンズもこの試合から戦線復帰できる見込みとなっている。

■エヴァートン vs アーセナル

1分け3敗で18位と低迷するエヴァートンとしては、何としても初勝利がほしいところ。アーセナルは3勝1分けの無敗とチーム状態には大きな差があるものの、グディソン・パークでの直接対決では直近5試合でエヴァートンが4勝1分けと負けなしで、この相性の良さを生かしたいところだ。アーセナルは低調なパフォーマンスが続くカイ・ハヴァーツや、日本代表の試合でセンターバックとしてハイパフォーマンスを見せた冨安健洋の起用法に注目だ。

■その他の見どころ

トッテナムはシェフィールド・ユナイテッドとホームで対戦。前節バーンリー戦でハットトリック達成のソン・フンミン、司令塔としてチームを牽引するジェームズ・マディソンら攻撃陣が好調なだけに、リーグ戦でノーゴールが続くリシャルリソンの活躍が求められるところだ。リーグ戦1勝1分け2敗と波に乗り切れないチェルシーはボーンマスとのアウェイゲーム。才能豊かな選手がそろっているもののチームとしての機能性は不十分で、早めに不振から抜け出し流れに乗りたいところだ。



◉プレミアリーグ 第5節 試合日程

9月16日(土)

20:30 ウルブス vs リヴァプール

23:00 フラム vs ルートン・タウン

23:00 トッテナム vs シェフィールド・ユナイテッド

23:00 ウェストハム vs マンチェスター・シティ

23:00 マンチェスター・ユナイテッド vs ブライトン

23:00 アストンヴィラ vs クリスタルパレス

9月17日(日)

1:30 ニューカッスル vs ブレントフォード

22:00 ボーンマス vs チェルシー

9月18日(月)

0:30 エヴァートン vs アーセナル

9月19日(火)

3:45 ノッティンガム・フォレスト vs バーンリー

※時刻はすべて日本時間