Sia wird im Frühjahr 2024 ihr erstes Solo-Pop-Album seit acht Jahren veröffentlichen.

Endlich gibt es neues Musikmaterial von der Chartstürmerin: Am Mittwoch (13. September) brachte sie ihre hypnotische neue Single ‚Gimme Love‘ heraus. Doch die ‚Unstoppable'-Hitmacherin verwöhnt ihre Fans mit noch mehr neuen Songs: In einigen Monaten wird ihre brandneue Platte ‚Reasonable Woman‘ erscheinen, wie unter anderem ‚NME‘ berichtet. Die LP wird der Nachfolger des 2016 erschienenen Albums ‚This Is Acting' sein.

Viele der Tracks wurden ursprünglich für andere Künstler wie Rihanna (‚Cheap Thrills'), Adele (‚Alive') und Shakira (‚Move Your Body') geschrieben. Im Jahr 2017 veröffentlichte Sia die Weihnachts-CD ‚Everyday Is Christmas'. 2021 brachte die Singer-Songwriterin außerdem das Album ‚Music - Songs from and Inspired by the Motion Picture' heraus, auf dem zehn Original-Tracks aus ihrem Musical-Film ‚Music' enthalten waren.

Vor ein paar Monaten enthüllte die 47-Jährige, dass bei ihr Autismus diagnostiziert wurde. „45 Jahre lang habe ich gesagt: ‚Ich muss meinen menschlichen Anzug anziehen'. Und erst in den letzten zwei Jahren bin ich voll und ganz ich selbst geworden. Niemand kann dich jemals kennen und lieben, wenn du voller Geheimnisse steckst und in Schande lebst“, erzählte sie bei ‚Rob has a Podcast‘.