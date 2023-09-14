◇山鹿市スーパーセンタートライアル山鹿店・山鹿市管工事業協同組合（午前10時～同11時45分・午後1時～同3時半）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「心配です」

O型「心配です」

B型「安心です」

AB型「安心です」

＝9月7日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ