（大阪）大阪市平野区喜連１丁目付近で声かけ類似行為　９月１５日夕方

Published
2023/09/15 18:15 (JST)

大阪府警によると、１５日午後４時３０分ごろ、大阪市平野区喜連１丁目付近で女子小学生への声かけ類似行為が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、黒色Ｔシャツ、紺色キャップ帽、自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、下校途中の女児に、＜ハイタッチ＞と呼ばれる動きを求めた。

■現場付近の施設
・喜連瓜破駅［大阪メトロ］、喜連北小学校、喜連西小学校、喜連小学校、大阪教育大学附属平野小学校など

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