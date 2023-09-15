大阪府警によると、１５日午後４時３０分ごろ、大阪市平野区喜連１丁目付近で女子小学生への声かけ類似行為が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、黒色Ｔシャツ、紺色キャップ帽、自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、下校途中の女児に、＜ハイタッチ＞と呼ばれる動きを求めた。
■現場付近の施設
・喜連瓜破駅［大阪メトロ］、喜連北小学校、喜連西小学校、喜連小学校、大阪教育大学附属平野小学校など
大阪府警によると、１５日午後４時３０分ごろ、大阪市平野区喜連１丁目付近で女子小学生への声かけ類似行為が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、黒色Ｔシャツ、紺色キャップ帽、自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、下校途中の女児に、＜ハイタッチ＞と呼ばれる動きを求めた。
■現場付近の施設
・喜連瓜破駅［大阪メトロ］、喜連北小学校、喜連西小学校、喜連小学校、大阪教育大学附属平野小学校など
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