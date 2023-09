Amy Schumer hat Hater angegriffen, die sie wegen ihres Aussehens verspottet haben, während sie den Witz aufklärte, den sie bei den US Open 2023 über Nicole Kidman gemacht hatte.

Die ‚Trainwreck‘-Darstellerin (42) löste eine große Gegenreaktion aus, als sie ein Foto von ‚Big Little Lies‘-Star Nicole (56) teilte, auf dem diese am 10. September in New York Tennis schaute, und implizierte, dass sie wie ein Roboter aussehe, indem sie den Schnappschuss mit den Worten betitelte: „So sitzen Menschen.“

Sie hat nun in einem Instagram-Post über die Kontroverse gesagt: „Okay, der Witz, den ich gemacht habe, war, dass die Art und Weise, wie sie posierte, nicht so aussah, wie ein Mensch sitzt. Ich habe mich nicht darüber lustig gemacht, wie sie aussieht. Nicole Kidman ist wunderschön und eine der unglaublichsten Schauspielerinnen aller Zeiten. Ich hoffe, dass es allen gut geht und sie tief durchatmen können, einschließlich all der Denkanstöße, die dazu geschrieben wurden. Geht es euch gut? An alle, die über mich kommentiert haben: Es tut mir so leid, dass ich nicht hübscher bin. Bitte verzeiht mir.“ Um die Situation zu entschärfen, fügte Amy hinzu: „Ich entschuldige mich. Es war nicht einmal ein langweiliger Nachrichtentag. Nordkorea und Russland kommen sich so nahe, dass man sich Sorgen machen muss. Es gibt tödliche Stürme, die über unsere Welt fegen, und ein Mann wurde wegen Vergewaltigung verurteilt.“

Amy forderte dann alle Leser auf, „zu atmen“, bevor sie sagte, dass sie den Leuten verzeihe, die „hasserfüllte Dinge“ auf ihrer Seite geschrieben haben – und gab zu, dass sie auch heißen Klatsch mag. Amy hatte sich zuvor für ihren Beitrag über Nicole entschuldigt – in einem Beitrag, in dem sie Ashton Kutcher und Mila Kunis scharf kritisierte. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post, der am 11. September geteilt wurde, verspottete Amy die Unterstützungsbriefe, die das A-List-Paar zur Verteidigung ihres ehemaligen ‚That '70s Show‘-Kollegen Danny Masterson schrieb, der im Mai wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Amy sagte: „Ich möchte mich bei all den Leuten entschuldigen, die ich verletzt habe, weil sie ein Foto von Nicole Kidman gepostet und darauf angespielt haben, dass sie eine Außerirdische ist. Ich werde die Darsteller von ‚That '70s Show‘ bitten, Briefe zu schreiben, in denen ich um Vergebung gebeten werde. #takingtimetoheal.“