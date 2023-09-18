気象庁によると、19日04:33頃、宮城県沖を震源とするM5.5の地震があり、岩手県一関市、宮城県登米市・涌谷町・美里町・石巻市・東松島市・松島町、福島県田村市で震度4の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：9月19日04:33頃n ・震源地 ：宮城県沖(北緯38.5度、東経141.6度)n ・震源の深さ：約60kmn ・地震の規模：M5.5(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県中部、福島県中通りn ・震度3 ：岩手県沿岸南部、宮城県南部、福島県浜通りn n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・岩手県 ：一関市n ・宮城県 ：登米市、涌谷町、美里町、石巻市、東松島市、松島町n ・福島県 ：田村市n 【震度3】n ・岩手県 ：奥州市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町n ・宮城県 ：気仙沼市、栗原市、大崎市、南三陸町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、女川町、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町n ・福島県 ：福島市、二本松市、伊達市、本宮市、国見町、天栄村、玉川村、いわき市、相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村