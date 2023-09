Oasis planen, ihr B-Seiten-Album 'The Masterplan' von 1998 neu aufzulegen.

Am 3. November werden die Fans der Band den 25. Jahrestag der Hit-Compilation, die Hits aus den ersten drei Alben 'Definitely Maybe' von 1994, '(What's The Story) Morning Glory?' von 1995 und 'Be Here Now' von 1997 der Britpop-Musiker enthält, feiern.

Die Songs der Stars werden zum ersten Mal als eine Sammlung mit geremastertem Audio-Material verfügbar sein. Zu den Formaten gehören CDs, cremefarbene Kassetten und Doppel-Vinylformate in limitierter Auflage. Zu den B-Seiten der Platte werden Noel Gallaghers Solo-Akustikstück 'Talk Tonight' sowie Lieder wie 'Acquiesce', 'Stay Young', 'Listen Up', 'Going Nowhere', 'Fade Away', 'Rockin‘ Chair' und auch der Titelsong gehören, von dem Ex-Gitarrist und Songwriter Noel oftmals erklärte, dass er viel zu gut war, um zuerst als B-Seite veröffentlicht zu werden. Es handelt sich dabei um ein Lied, auf dem weder sein Erzfeind Liam Gallagher, der frühere Frontmann der Gruppe, noch der Bassist Paul „Guigsy“ McGuigan, zu hören sind und Noel selbst den Bass spielt. Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1998 schaffte es 'The Masterplan' auf Platz zwei der offiziellen britischen Album-Charts und verkaufte sich in der ersten Woche rund 122.000 Mal. Seitdem wurde die Platte mit dreifachem Platin ausgezeichnet und weltweit mehr als drei Millionen Mal verkauft.