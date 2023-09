Die 'The Marvels'-Regisseurin Nia DaCosta verriet, dass sie ihre Vorgänger um Rat fragte, weil sie die Leitung des Marvel-Films teilweise als stressig empfunden habe.

Die 33-jährige Filmemacherin, die als die erste schwarze Frau einen Marvel Cinematic Universe-Film inszenierte, sprach jetzt über die Herausforderungen, die sie bei den Dreharbeiten der Fortsetzung von 'Captain Marvel' von 2019 erlebte.

Nia enthüllte, dass sie dem 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'-Regisseur Destin Daniel Cretton SMS schickte, in denen sie zugab, am Set „gestresst“ und „überfordert“ zu sein. DaCosta habe sich zudem an 'Eternals'-Star Chloé Zhao, Taika Waititi von 'Thor: Love and Thunder' und an James Gunn von 'Guardians of the Galaxy' gewandt, um sich Rat einzuholen. Nia fasste die Fragen zusammen, die sie an alle hatte und verkündete in einem Gespräch mit 'Vanity Fair': „Werden sie mich töten und meine Seele zerstören? Ist Kevin Feige ein böser Mann? Und sie meinten: ,Nein, er ist einfach ein guter Kerl, der ein Nerd war.'" Die Filmemacherin fügte hinzu: „Manchmal war man in einer Szene und fragte sich: ,Was zum Teufel hat das alles zu bedeuten?' […] Es gab offensichtlich harte Tage und Tage, an denen man sich gedacht hat: ,Das funktioniert einfach nicht.'" In dem neuen Projekt sind Brie Larson als Carol Danvers, Teyonah Parris als Monica Rambeau und Iman Vellani als Kamala Khan, sowie Zawe Ashton, Park Seo-joon und Samuel L. Jackson, mit von der Partie.