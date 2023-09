Johnny Marr hat einen von zwei neuen Songs als Teil seiner Compilation ‚Spirit Power: The Best Of Johnny Marr‘ veröffentlicht.

Der ehemalige Smiths-Rocker hat den ansteckenden neuen Track ‚Somewhere‘ geteilt, den er geschrieben hat, als er 2022 mit The Killers und Blondie auf Tour war.

Der Musiker sagte über den Track: „Ich habe im Laufe der Jahre in vielen Arenen gespielt und in Bezug auf das Songwriting gibt es keinen Ort, an dem ich mich verstecken kann. Damit ein Song funktioniert, muss er ein Knaller sein. Ich weiß, dass es fast uncool ist, in solchen Begriffen zu denken, aber ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem meine Eltern Motown hörten, wo man keinen Song veröffentlichen konnte, wenn er nicht der absolute Hammer war.“

Es folgt auch bald der Song ‚The Answer‘, der auf der Sammlung von Solo-Hits aus dem ersten Jahrzehnt von Johnnys Karriere außerhalb der legendären Manchester-Gruppe enthalten ist. Neben den beiden neuen Songs und Tracks aus seinen vier Top-10-Soloalben und anderen Solo-Highlights gibt es sein 2015er-Cover von Depeche Modes ‚I Feel You‘. „Es ist ein Gespräch, das ich von Zeit zu Zeit mit Chris Lowe [von den Pet Shop Boys] führe, darüber, wie viel schwieriger es ist, Songs zu schreiben, die man tagsüber hören möchte. Es ist einfacher, etwas zu tun, das als cool empfunden wird, wenn es ein bisschen launisch ist. Aber für mich bestand die Mission mit diesen Platten darin, Songs zu machen, die man auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg ins Fitnessstudio, auf dem Rückweg von der Arbeit hören kann – weißt du, auf die Art und Weise, wie du es zum Beispiel mit Blondie getan hast.“

Die Deluxe-Edition enthält bisher ungehörte Demos und Raritäten. ‚Spirit Power: The Best Of Johnny Marr‘ erscheint am 3. November. Diese Songs sind darauf zu hören:

1. Armatopia

2. New Town Velocity

3. Easy Money

4. Spirit Power Soul

5. Hi Hello

6. Somewhere

7. The Messenger

8. I Feel You

9. The Answer

10. Dynamo

11. Spiral Cities

12. Night and Day

13. Sensory Street

14. Walk Into The Sea

15. Candidate

16. Tenement Time

17. Hi Hello (Demo)

18. Somewhere (Demo)

19. The Answer (Crazy F Version)

20. The Messenger (Demo)

21. Speak out Reach Out (Crazy F Version)