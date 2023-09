写真:ダービー圧勝のインテルはその勢いを維持できるか

9月22日から24日にかけて、セリエA第5節が行われる。4連勝のインテル、3勝1分けのユヴェントスなど上位陣は、引き続き勝利を収めて勝ち点を積み重ねられるか。ラツィオは1勝3敗とやや不振気味。鎌田大地は引き続き先発出場となるか。



◉注目カード

■ミラン vs ヴェローナ

開幕3連勝を飾りながら、前節はインテルとのダービーマッチに1-5と大敗し、UEFAチャンピオンズリーグの試合でもニューカッスルにスコアレスドローとやや苦しんでいるミラン。今回の相手であるヴェローナは直近の直接対決で9戦無敗、5連勝中と得意な相手であるだけに、確実に勝利を収めて勢いを取り戻したい。CLからの連戦となるミランに対し、ヴェローナは1週間の準備を経てこの試合に臨めるメリットを生かしたい。

■サッスオーロ vs ユヴェントス

ここまで3勝1分けと好調のユヴェントスは、ドゥシャン・ヴラホヴィッチとフェデリコ・キエーザの2トップが4ゴールずつを記録。2トップが好調の要因であることは間違いなく、彼らのフィニッシュに繋げる多彩な攻撃も確立されている。サッスオーロは今シーズンわずか1勝、ユヴェントスとの通算対戦成績でもあまり勝てていないが、ホームで意地を見せられるか。

■ラツィオ vs モンツァ

前節ユヴェントスに敗れ、CLのアトレティコ・マドリード戦では終盤までリードを許し、GKイヴァン・プロベデルのゴールで引き分けに持ち込むなど厳しい戦いが続くラツィオ。なかなか波に乗れないチーム状況はモンツァも同じだが、確実に勝利を収めてその後の連戦に弾みをつけたい。ユヴェントス戦でアシストを記録した鎌田大地には再び得点に絡む活躍を期待したいところだ。

■エンポリ vs インテル

リーグ戦4連敗で最下位、ノーゴール12失点という極度の不振でパオロ・ザネッティ監督が解任となり、アウレリオ・アンドレアッツォーリ新監督を迎えたエンポリと、リーグ戦4連勝、13得点1失点で首位に立つインテルという両極端な状況のチーム同士の一戦。インテルが圧倒的に有利であるのは間違いないが、CLからの連戦となる点はどう影響するか。

■その他の見どころ

ナポリはボローニャとのアウェーゲームに挑む。2020-21シーズン以降の対戦で5勝1分けと得意にしている相手だけに、確実に勝利を収めたいところだ。前節、エンポリから大量7ゴールを奪いリーグ戦初勝利を挙げたローマはトリノとのアウェーゲーム。ロメル・ルカクとパウロ・ディバラの2トップが機能し始めており、活躍に期待がかかる。



◉セリエA 第5節 試合日程

9月23日(土)

1:30 サレルニターナ vs フロジノーネ

3:45 レッチェ vs ジェノア

22:00 ミラン vs エラス・ヴェローナ

9月24日(日)

1:00 サッスオーロ vs ユヴェントス

3:45 ラツィオ vs モンツァ

19:30 エンポリ vs インテル

22:00 アタランタ vs カリアリ

22:00 ウディネーゼ vs フィオレンティーナ

9月25日(月)

1:00 ボローニャ vs ナポリ

3:45 トリノ vs ローマ

※時刻はすべて日本時間