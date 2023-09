写真:首位を走るセルティックは3連勝なるか

スコティッシュ・プレミアシップは9月23日に第6節の6試合が行われる。首位に立つセルティックはリヴィングストンとのアウェーゲーム。UEFAチャンピオンズリーグで出場した日本人4選手の共演に注目だ。



◉注目カード

■リヴィングストン vs セルティック

セルティックは1勝3分け1敗と粘り強い戦いを見せ続けているリヴィングストンとのアウェーゲームに挑む。リーグ戦2試合連続ゴール中の古橋亨梧には引き続き得点を求めたいところだが、前田大然や旗手怜央の今シーズン初ゴールにも期待したい。直前のUEFAチャンピオンズリーグの試合に出場した岩田智輝にも出場機会は訪れるか。

■レンジャーズ vs マザーウェル

レンジャーズはリーグ戦連勝を目指すが、ここまで2ゴールのダニーロが前節の試合で頭部を強打。頬骨の骨折で手術を受けたため、今後しばらく欠場となる。その際にダニーロとの交代で出場したアブダラー・シマら他のFW陣にその穴を埋める活躍が求められる。すでに2敗を喫しており、セルティックを追走するためにも、これ以上の敗戦は避けなければならない。

■セント・ミレン vs ハーツ

小田裕太郎、田川亨介を擁するハーツはセント・ミレンとのアウェーゲーム。前節の試合では小田が先制ゴールを挙げて勝利に貢献したものの、筋肉系の痛みを訴えて前半のうちに途中交代した。スティーヴン・ネイスミス監督は「軽い違和感を覚えたようで、危険を冒したくなかった」と交代理由を語っており、幸いにして重傷ではなかった模様。この試合でメンバー外だった田川もケガの影響によるものだったようだが、回復に向かっているようで、この試合では小田、田川ともに出場する可能性がある。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第6節 試合日程

9月23日(土)

20:30 リヴィングストン vs セルティック

23:00 ハイバーニアン vs セント・ジョンストン

23:00 セント・ミレン vs ハーツ

23:00 ダンディー・ユナイテッド vs キルマーノック

9月24日(日)

23:00 レンジャーズ vs マザーウェル

23:00 アバディーン vs ロス・カウンティ

※時刻はすべて日本時間