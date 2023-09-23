◇玉名市有明広域行政事務組合消防本部（午前9時半～正午）
◇水俣市水俣警察署（午前10時～午後0時15分）
◇同特別養護老人ホーム白梅荘（午後2時～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「心配です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝9月21日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇玉名市有明広域行政事務組合消防本部（午前9時半～正午）
◇水俣市水俣警察署（午前10時～午後0時15分）
◇同特別養護老人ホーム白梅荘（午後2時～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「心配です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝9月21日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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