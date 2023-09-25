大阪府警によると、２５日午後４時ごろ、堺市北区長曽根町付近の路上で小学生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、小柄、赤色と灰色チェック柄シャツ、ベージュ色ズボン）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の児童に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・中百舌鳥駅［南海・泉北高速鉄道・大阪メトロ］、百舌鳥八幡駅［南海］、新金岡駅［大阪メトロ］、堺市駅［ＪＲ］、堺市北区役所など
大阪府警によると、２５日午後４時ごろ、堺市北区長曽根町付近の路上で小学生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、小柄、赤色と灰色チェック柄シャツ、ベージュ色ズボン）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の児童に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・中百舌鳥駅［南海・泉北高速鉄道・大阪メトロ］、百舌鳥八幡駅［南海］、新金岡駅［大阪メトロ］、堺市駅［ＪＲ］、堺市北区役所など
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら