Kerry Washington gab einen falschen Namen an, als sie in den frühen Tagen ihrer Karriere eine Abtreibung vornehmen ließ.

Die 46-jährige ‘Scandal’-Darstellerin hat sich Anfang der 2000er Jahre für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden, kurz nachdem sie die Hauptrolle in Spike Lees Film ‘She Hate Me’ von 2003 bekommen hatte.

In ihren neuen Memoiren 'Thicker Than Water' erinnert sie sich daran, wie sie einen falschen Namen angab, um ihre Privatsphäre zu schützen und gibt zu, dass sie früher "Scham" über ihre Entscheidung empfand. In einem Interview mit ‘People’ betont Kerry jedoch, dass sie es für wichtig hält, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie sagte: "Am Anfang habe ich sehr mit mir gerungen, ob ich meine Abtreibungsgeschichte erzählen soll oder nicht ... Aber dann hatte ich das Gefühl, dass es wirklich wichtig für mich ist, sie zu erzählen. Diese Geschichte hatte so viel mit meinem Selbst- und Weltverständnis zu tun, als sich meine Karriere entfaltete ... Es ist mir so wichtig, dass Abtreibung kein Schimpfwort ist, und dass meine Abtreibung nicht ein weiterer Punkt auf der Liste der Dinge ist, für die ich mich schäme.”

Kerry, die inzwischen Mutter von zwei Kindern ist, erklärte weiter, dass die jüngsten Änderungen der amerikanischen Abtreibungsgesetze ebenfalls Einfluss auf ihre Entscheidung hatten, sich zu äußern - nachdem der Oberste Gerichtshof der USA im vergangenen Jahr das bahnbrechende Urteil in der Rechtssache Roe vs. Wade gekippt hatte und damit das verfassungsmäßige Recht der Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch aufgehoben wurde. Sie fügte hinzu: "Wir befinden uns in einer Zeit, in der es wirklich wichtig ist, die Wahrheit über unsere reproduktiven Möglichkeiten zu sagen, denn einige dieser Möglichkeiten werden uns genommen. Ich erzähle meine Wahrheit über mein Leben und lüfte einige meiner Geheimnisse. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass man sich schämen muss, wenn ich es nicht erzähle."