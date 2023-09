Usher geht gerne in Stripclubs und pafft Zigarren, um Dampf abzulassen.

Der ‚Love in This Club‘-Sänger, der vier Kinder mit zwei Frauen hat, ist der Meinung, dass Männer eine Möglichkeit brauchen, sich „auszudrücken". In einem Interview in London, bei dem er sechs Zigarren rauchte, sagte er der ‚Mail on Sunday‘: „Jeder weiß, dass Atlanta für seine Stripclubs berühmt ist - und versteht mich nicht falsch, ich gehe hier gerne in Stripclubs - aber meine Erfahrung wird ein bisschen anders: älter, entwickelter und anspruchsvoller." Usher selbst wurde in Texas geboren, wuchs allerdings in Atlanta auf.

Über seine Vorliebe für Zigarren verriet der Musiker: „In Amerika geht es oft darum, dass alles mehr Geschmack hat, größer ist, am heftigsten ist. Aber hier geht es um nuancierte Geschmäcker, Feinheiten und Noten. Im Grunde ist es das Gegenteil der Vape-Kultur. Ich komme aus einer Zeit, in der die Dinge eher analog waren... Wenn man älter wird, nimmt man sich die Zeit, langsamer zu werden und die Früchte dessen zu ernten, was man gesät hat."

Neben seiner Vorliebe für Stripclubs und Zigarren hat Usher noch ein weiteres Hobby: Er gärtnert gerne. „Ich liebe Pflanzen – Punkt“, offenbarte der Chartstürmer. Über seine Hobbys fügte er außerdem hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass ich in einem Alter bin, in dem ich gerade erst begonnen habe, meine Erfahrungen zu sammeln... Männer brauchen eine gewisse Erleichterung, eine Möglichkeit, sich irgendwo auszudrücken und zu fühlen, und zwar mit so viel Ehrlichkeit und Transparenz wie möglich."