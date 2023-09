Busted haben ihren Fans das „beste verdammte Album“ versprochen, das sie je gehört haben.

Die 'Year 3000'-Hitmacher, die aus den Mitgliedern Matt Willis, James Bourne und Charlie Simpson bestehen, feiern aktuell ihr 20-jähriges Bestehen mit 'What I Go To School For'.

Die Musiker verkündeten, dass sie sich immer noch „frisch“ und inspiriert fühlen und an ihrer neuen Platte arbeiten würden. James erzählte am Sonntag (24. September) vor dem Publikum in der AO Arena in Manchester: „Obwohl wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern, haben wir uns etwa 14 Jahre lang in der Tiefkühltruhe aufgehalten. Also, wir sind noch frisch und werden das beste verdammte Album aufnehmen, das ihr je gehört habt. Das wird unser zweites Nummer-eins-Album werden!“ In der vergangenen Woche schaffte es das Trio zum ersten Mal mit der Veröffentlichung ihrer größten Hits 'Busted 2.0' an die Spitze der Charts, die die Neuaufnahmen ihrer Klassiker sowohl als Trio als auch in Zusammenarbeit mit besonderen Gästen von Hanson und You Me At Six bis Wheatus und Neck Deep beinhaltet. Und auch Matt fügte gegenüber den Fans bei dem Konzert hinzu: „Wir beschlossen, wegzugehen und die größten Hits aufzunehmen, wir werden sie neu aufnehmen." Die Band wird sobald ihre Tournee beendet ist, direkt ins Studio gehen, um an ihren neuen Songs zu arbeiten. „Das machen wir direkt nach dieser verdammten Tournee, wir gehen zurück ins Aufnahmestudio. Wollt ihr eine neue Platte hören? Wir auch!“, kündigte Matt an.