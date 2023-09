Ozzy Osbourne plant, ein weiteres Album aufzunehmen, bevor er 2024 wieder auf Tour geht.

Der 74-jährige Black-Sabbath-Star, der sich nach einem Sturz im Jahr 2019 einer Reihe von Wirbelsäulenoperationen unterzogen hat, hat für das kommende Jahr große Pläne.

Dem Magazin ‚Metal Hammer‘ sagte er: „Ich werde fit. Ich habe vor kurzem zwei Alben gemacht, aber ich möchte noch ein Album machen und dann wieder auf Tour gehen.“ Ozzy – der mit Andrew Watt sowohl an ‚Ordinary Man‘ aus dem Jahr 2020 als auch am letztjährigen ‚Patient Number 9‘ zusammengearbeitet hat – hat ein Studio in seinem Haus in Großbritannien und möchte Watt wieder dorthin bringen, um an neuem Material zu arbeiten. Er fügte hinzu: „Ich fange gerade erst an, daran zu arbeiten, und wir werden Anfang nächsten Jahres aufnehmen. Damit will ich mir Zeit lassen!“

Wenn es um seine Genesung von der Operation und seinen Sturz geht, gab der ‚Crazy Train‘-Hitmacher aber zu, dass er Schwierigkeiten habe, sich „an diese Lebensweise zu gewöhnen“. Er erklärte: „Ich habe jetzt alle Operationen hinter mir, Gott sei Dank. Ich fühle mich okay – es hat sich nur in die Länge gezogen. Ich dachte, ich würde schon vor Monaten wieder auf den Beinen sein. Ich konnte mich einfach nicht an diese Lebensweise gewöhnen, dass ständig etwas nicht stimmt. Ich kann noch nicht richtig laufen, aber ich habe keine Schmerzen mehr und die Operation an meiner Wirbelsäule ist super verlaufen.“