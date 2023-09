Katherine Heigl ist inzwischen mehr für ihre Tierfutterlinie bekannt als für ihre Rolle in ‘Grey's Anatomy’.

Die 44-jährige Schauspielerin, die zwischen 2005 und 2010 in der Rolle der Dr. Izzie Stevens in der Arztserie berühmt wurde, lebt heute mit ihrem Mann Josh Kelley und ihren drei Kindern auf einer Ranch in Utah und hat ihre eigene Tiermarke auf den Markt gebracht. Sie erzählte ‘Extra': "Am meisten stolz bin ich in meinem Leben und meiner Karriere darauf, dass mich die Leute auf der Straße nicht mehr so oft anhalten und sagen: ‘Izzie!' Sie halten mich an, um mir zu sagen, dass ihr Hund mein Essen liebt, und das macht mich so glücklich, weil ich denke: 'Ich habe gewonnen, die Hunde lieben mich.'" Zwar gibt sie zu, dass ihre Ranch und ihr Unternehmen "eine große Verantwortung" bedeuten, aber die Arbeit ist es "so sehr wert”. "Wir haben Pferde, zwei Esel und zwei Ziegen und zwei Schweine und Hühner und Katzen und Hunde... Wir haben gerade zwei Meerschweinchen bekommen - das ist aufregend für die Kinder."

Vor 13 Jahren verließ Katherine die Serie ‘Grey's Anatomy’ und fühlte sich nach ihrem Ausstieg "lange Zeit sehr beschämt". Ihre Position in der Serie wurde 2008 in Frage gestellt, als sie ihren Namen von der Teilnahme an der Emmy-Verleihung zurückzog, mit der Begründung: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in dieser Staffel das Material bekommen habe, das eine Emmy-Nominierung rechtfertigt.” Später einigte sie sich darauf, ihren Vertrag im Jahr 2010 zu beenden.