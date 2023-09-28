福岡県警によると、２７日午後４時ごろ、福岡市博多区博多駅東１丁目付近の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：女性、２５～３０歳、ピンク髪交じり長髪一つ結び、ピンク色ハート模様入り黒色Ｔシャツ、白色スカート、紫色トートバッグ）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児に声をかけた。
・「時間があるなら一緒に遊ぼう」
■現場付近の施設
・博多駅［ＪＲ・福岡市交通局］、東比恵駅［福岡市交通局］、堅粕小学校、東光小学校、東光中学校など
福岡県警によると、２７日午後４時ごろ、福岡市博多区博多駅東１丁目付近の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：女性、２５～３０歳、ピンク髪交じり長髪一つ結び、ピンク色ハート模様入り黒色Ｔシャツ、白色スカート、紫色トートバッグ）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児に声をかけた。
・「時間があるなら一緒に遊ぼう」
■現場付近の施設
・博多駅［ＪＲ・福岡市交通局］、東比恵駅［福岡市交通局］、堅粕小学校、東光小学校、東光中学校など
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