写真:無敗のトッテナムは、同じく無敗のリヴァプールを迎え撃つ

9月30日から10月3日にかけて、プレミアリーグ第7節が行われる。昨シーズン、優勝争いを演じたマンチェスター・シティとアーセナルは多くのケガ人を抱えており、苦しい戦いは必至。前節2ゴールの三笘薫は再びの活躍が期待される。

◉注目カード

■アストンヴィラ vs ブライトン

三笘薫を擁するブライトンはアストンヴィラとの上位対決。前節はメンバーを入れ替えて戦った前半は苦戦を強いられ、後半から出場した三笘が2ゴールの活躍を見せ逆転勝利を飾った。難敵との対戦となる今節は三笘らが先発に復帰するはずで、リーグ戦2試合連続ゴールに期待がかかる。また、前節の試合で三笘と好連携を見せたアンス・ファティの起用法にも注目だ。

■ボーンマス vs アーセナル

前節、トッテナムとのダービーマッチで2度のリードを守り切れなかったアーセナル。いまだ未勝利で下位に沈むボーンマスとの試合では確実に勝利を収め、上位争いに食らいついていきたいところ。ただしケガ人が相次いでおり、前節の試合前後ではレアンドロ・トロサールとデクラン・ライスが新たに負傷。ライスが訴えた背中の違和感は幸いにして軽傷で、今節は出場できると見られるが、ミケル・アルテタ監督にとっては難しいかじ取りが求められる。冨安健洋がどのような役割を担うかも注目だ。

■ウルブス vs マンチェスター・シティ

7連勝を目指すマンチェスター・シティはアウェーでウルブスと対戦。直前のカラバオカップ3回戦、そしてこの試合はいずれもバス移動を強いられるそうで、コンディショニングに不安を抱える。また、ケヴィン・デ・ブライネやベルナルド・シウヴァらがケガで離脱しているうえ、前節の試合でロドリが退場処分となり、今節は出場停止となるため中盤がさらに手薄な状態に。総合力を考えると優勢であることは間違いないが、苦戦は免れないだろう。

■トッテナム vs リヴァプール

4位トッテナムと2位リヴァプール、好調なチーム同士が激突する注目の一戦だ。トッテナムはジェームズ・マディソンとソン・フンミンが好連携を見せており、前節はブレナン・ジョンソンが初先発するなど、戦力の充実化が進んでいる。リヴァプールはモハメド・サラーが好調のうえ、ダルウィン・ヌニェスも覚醒の兆しを見せており、こちらもアタッカー陣は強力だ。直近のリーグカップで先発した遠藤航は公式戦2試合連続でスタメンに名を連ねるか。

■その他の見どころ

ジェイドン・サンチョの追放が話題をさらうマンチェスター・ユナイテッドはホームでクリスタルパレスと対戦。直近のリーグカップでも対戦して3-0と快勝しており、同じ相手からの2連勝を目指すこととなる。豊富な運動量とインテンシティの高いプレーで徐々に評価を高めている新鋭ハンニバルが注目の存在だ。チェルシーはフラムとのアウェーゲーム。ここまでわずか1勝のうえゲーム内容にも乏しく、これ以上、勝てない試合が続くとマウリシオ・ポチェッティーノ監督の去就にも影響が出てくるだろう。



◉プレミアリーグ 第7節 試合日程

9月30日(土)

20:30 アストンヴィラ vs ブライトン

23:00 マンチェスター・ユナイテッド vs クリスタルパレス

23:00 ニューカッスル vs バーンリー

23:00 ウルブス vs マンチェスター・シティ

23:00 ボーンマス vs アーセナル

23:00 ウェストハム vs シェフィールド・ユナイテッド

23:00 エヴァートン vs ルートン・タウン

10月1日(日)

1:30 トッテナム vs リヴァプール

22:00 ノッティンガム・フォレスト vs ブレントフォード

10月3日(火)

4:00 フラム vs チェルシー

※時刻はすべて日本時間