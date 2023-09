Sie gilt als eine der talentiertesten und gutaussehendsten Schauspielerinnen in Hollywood. Margot Robbie hat sich seit ihrem Umzug in die USA vor knapp zwölf Jahren zur echten Leinwand-Ikone gemausert und brillierte bereits in Kult-Filmen wie 'The Wolf of Wall Street' oder 'Once Upon a Time in Hollywood' an der Seite von Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt.

Trotz ihres kometenhaften Aufstiegs und Mega-Erfolgs versucht die gebürtige Australierin jedoch, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. In einem Interview mit 'Bang' stellte die 33-Jährige daher klar: “Ich möchte verhindern, dass mich mein Ruhm verändert. Ich stellte keine großen Ansprüche und nehme auch gerne mal die U-Bahn, wenn es möglich ist. Ich will so sein wie alle anderen auch.“ Gleichzeitig ergänzte Margot, die jüngst im Blockbuster 'Babylon - Rausch der Ekstase' (zu sehen auf Sky WOW) jede Menge Haut zeigen musste, dass sie sich nicht immer selbstbewusst und sexy fühlt: “Es kommt ganz auf den Tag an. Manchmal fühle ich mich wohl in meiner Haut und manchmal nicht. An manchen Tagen wache ich mit einem großen Selbstbewusstsein auf und an manchen Tagen nicht.“ Wer jetzt jedoch glaubt, dass Margot strengen Diäten folgt, der irrt sich. “Ich hasse es, wenig zu essen, weil ich dann ganz schlechte Laune bekomme”, so Robbie lachend. Was der symapthischen Darstellerin Halt im Leben gibt? Ehemann Tom Ackerley und ein mit Abenteuern gefüllter Alltag. Im Interview mit 'Bang' gab der Star zu: “Ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der Routinen mag. Ich mag es, mich ständig zu verändern. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Das liebe ich an meinem Leben und an meinem Job. Ich werde nie an einen Punkt kommen, an dem ich mich nicht weiterentwickle. Bei einem Stillstand würde meine Kreativität sterben…"