静岡県警によると、２８日午後５時３０分ごろ、富士宮市豊町の店舗で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、坊主頭、小柄、小太り、迷彩柄タンクトップ、緑色作業ズボン、サンダル、金色ネックレス）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒に声をかけた。
・「初対面じゃないからね」
・「髪切った？」
■現場付近の施設
・大宮小学校［発生学校区］、第二中学校、富士宮北高校、富士特別支援学校富士宮分校、富士山本宮浅間大社
静岡県警によると、２８日午後５時３０分ごろ、富士宮市豊町の店舗で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、坊主頭、小柄、小太り、迷彩柄タンクトップ、緑色作業ズボン、サンダル、金色ネックレス）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒に声をかけた。
・「初対面じゃないからね」
・「髪切った？」
■現場付近の施設
・大宮小学校［発生学校区］、第二中学校、富士宮北高校、富士特別支援学校富士宮分校、富士山本宮浅間大社
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