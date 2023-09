Britney Spears nimmt nach ihrer Scheidung von Sam Asghari „einen Tag nach dem anderen“.

Die 41-jährige Popsängerin heiratete im Juni 2022 den Schauspieler Sam (29), aber das Paar gab im Juli bereits das Ende der Beziehung bekannt. Jetzt postete Britney am Samstag (30. September) in den sozialen Medien einen Schnappschuss von sich, auf dem sie sich an Manager Cade Hudson kuschelt, und merkte an, wie schwer es sei, über ihre Vergangenheit zu reflektieren, während sie ihre bevorstehenden Memoiren schrieb.

Auf Instagram schrieb sie: „Ich bin an einem so schönen Ort. Ich bin so glücklich, tolle Freunde zu haben. Positive Affirmationen sind mir im Moment wichtig. Ich sage das, weil ich eine Scheidung durchmache und meine Vergangenheit in einem Buch reflektieren musste, was ... sagen wir einfach, nicht einfach war. Ich sag‘s nur. Aber ich nehme einen Tag nach dem anderen, um zu lernen, zu atmen. Selbstliebe ist so unglaublich wichtig.“

Die ‚Baby One More Time‘-Hitmacherin, die die Kontrolle über ihr Multimillionen-Dollar-Vermögen und verschiedene Aspekte ihres Lebens wiedererlangte, als eine von ihrer Familie verwaltete Vormundschaft 2021 beendet wurde, soll ‚The Woman in Me‘ am 24. Oktober veröffentlichen und fügte hinzu, dass sie „weinend“ aufgewacht sei, als sie über ihre Beziehung zu den sozialen Medien nachdachte. Sie sagte: „Ich wachte auf und weinte nur, weil ich dankbar war, an einem so schönen Ort zu sein. Dann dachte ich über meine momentane Beziehung zwischen meinem Leben und Instagram nach. Lasst es mich klarstellen: Es macht süchtig ... Aber meiner persönlichen Meinung nach ist der Moment, in dem man anfängt, sich selbst zu ernst zu nehmen, der Moment, in dem die Leute aufgeben.“