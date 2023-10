写真:契約を延長したばかりのセルティック旗手はCLを含む3戦連続で先発出場

9月30日、スコティッシュ・プレミアシップ第7節の6試合が行われた。

旗手怜央、古橋亨梧、前田大然が先発したセルティックはアウェーでマザーウェルと対戦。ボールを支配し攻め続けながらもなかなかゴールを奪えずに前半を終え、後半も刻一刻と時間が過ぎる中、88分に途中出場のルイス・パルマが先制点を奪う。しかし後半アディショナルタイムに同点ゴールを許し、そのまま引き分けるかと思われたが、試合終了間際にマット・オライリーのクロスがそのままネットに吸い込まれ、これが決勝点に。苦しみながらも無敗をキープした。なお、岩田智輝はサブに入ったものの出場機会は巡ってこなかった。

ホームにアバディーンを迎えたレンジャーズは、多くのチャンスを作りながらもゴールを奪えず、38分にCKから先制点を奪われる。後半に入り68分に追加点を許すと、その3分後にはスコット・ライトが2枚目のイエローカードで退場処分に。75分にアブダラー・シマが1点を返したが、試合終了間際にさらに1点を返され、ホームで手痛い黒星を喫した。

ロス・カウンティとのアウェーゲームに挑んだハーツは、69分にアーリークロスからアラン・フォレストがヘディングシュートを決め、1-0で勝利を収めた。田川亨介はベンチ入りしたものの出番はなく、小田裕太郎はメンバー外だった。

ハイバーニアン vs ダンディーはスコアレスドローに終わり、キルマーノック vs セント・ミレンとセント・ジョンストン vs リヴィングストンはいずれも1-1というスコアだった。

セルティックはリーグ戦4連勝とし、いまだに無敗の勝ち点19で首位をキープ。2位が勝ち点15のセント・ミレン、3位に勝ち点12でレンジャーズとなっている。最下位のセント・ジョンストンは3分け4敗、いまだ未勝利と厳しい戦いが続いている。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第7節 結果

マザーウェル 1-2 セルティック

ハイバーニアン 0-0 ダンディー・ユナイテッド

キルマーノック 1-1 セント・ミレン

レンジャーズ 1-3 アバディーン

ロス・カウンティ 0-1 ハーツ

セント・ジョンストン 1-1 リヴィングストン