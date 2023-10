Take That haben mittlerweile eine „natürlichere" Herangehensweise an Choreographien.

Die Boyband aus den 1990er Jahren, die gerade die neue Single ‚Windows‘ veröffentlicht hat, besteht heute aus Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen. Früher waren auch Robbie Williams und Jason Orange Teil der Pop-Band. Wie Mark gegenüber der Zeitung ‚The Daily Star on Sunday‘ verrät, fühlen sich die Choreografien heute viel organischer an für die Bandmitglieder.

„Was ich an unserer jetzigen Situation wirklich liebe, ist, dass Howard und Jason diese ikonischen Routinen wie ‚Pray Sure' und ‚It Only Takes a Minute' in den frühen Tagen choreographiert haben. Seit wir älter geworden sind, geht es bei der Choreographie mehr darum, was sich richtig anfühlt“, schildert der Sänger. „Wir legen einen Song auf und bewegen uns dazu und es nimmt ganz natürlich eine Richtung an. So arbeiten wir jetzt an unseren Choreographien.“

Howard wiederum verrät, dass die Musiker immer noch nicht genug davon bekommen können, vor Publikum aufzutreten. „Wir werden vielleicht alt, aber wir lieben es, auf der Bühne zu tanzen. Es gibt kein besseres Gefühl, als verschwitzt von der Bühne zu kommen“, schwärmt er. „Wir haben ordentlich trainiert und sind ganz außer Atem. Unser Publikum tanzt die Nummern für uns nach. Gary sagt immer, er will nicht tanzen, aber am nächsten Tag erinnert er sich an alles!"