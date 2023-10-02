兵庫県警によると、３日午前０時１２分ごろ、神戸市中央区北長狭通１丁目付近で成人女性へのわいせつ行為が発生しました。（実行者の特徴：男性）
■実行者の言動や状況
・女性にわいせつ行為をした。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、元町駅［ＪＲ・阪神］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］など
■その他
・兵庫県警は同日、この男性は被害者によって逮捕されたと公表した。
兵庫県警によると、３日午前０時１２分ごろ、神戸市中央区北長狭通１丁目付近で成人女性へのわいせつ行為が発生しました。（実行者の特徴：男性）
■実行者の言動や状況
・女性にわいせつ行為をした。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、元町駅［ＪＲ・阪神］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］など
■その他
・兵庫県警は同日、この男性は被害者によって逮捕されたと公表した。
© 日本不審者情報センター合同会社
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