（兵庫）神戸市中央区北長狭通１丁目付近でわいせつ行為　１０月３日未明［解決］

Published
2023/10/03 08:28 (JST)

兵庫県警によると、３日午前０時１２分ごろ、神戸市中央区北長狭通１丁目付近で成人女性へのわいせつ行為が発生しました。（実行者の特徴：男性）

■実行者の言動や状況
・女性にわいせつ行為をした。

■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、元町駅［ＪＲ・阪神］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］など

■その他
・兵庫県警は同日、この男性は被害者によって逮捕されたと公表した。

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